Права бабушек и дедушек на участие в воспитании внуков решили закрепить законодательно

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об опеке и попечительстве» в части установления гарантий права ближайших родственников несовершеннолетних детей на участие в их воспитании.

«В действующем семейном законодательстве не в полной мере отражены традиционные для российского общества представления об участии близких родственников в воспитании детей. В воспитательном процессе традиционного активное участие принимают бабушки и дедушки детей», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записке к документу.

Вместе с тем, исходя из действующего законодательства, «временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми».

«В соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ только родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий», – говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (попечителей). Совершение сделок несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет одобряют тоже они.

При этом в отношении дедушек, бабушек, братьев, сестер и других родственников ситуация принципиально иная. «Законом предусмотрено лишь то, что они имеют право на общение с ребенком», – отмечают законодатели. Согласно действующему закону, в случае краткосрочного отсутствия родителей – их оставление с бабушкой или дедушкой (даже при согласии родителей) находится вне правового поля. «На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком (внучкой) и защищать его интересы», – поясняется в документе.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс положением о том, что «дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников». Помимо этого, предлагается дополнить ч. 4 ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры: до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребенок вправе пребывать у них.

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