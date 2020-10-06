Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,09% – до 78,1775 руб., курс евро вырос на 0,05% – до 92,1075 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на уровне 78,3 руб. (+0,25%), евро рос до 92,34 руб. (+0,3%).

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