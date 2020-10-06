В Новосибирске чиновников мэрии заподозрили в превышении полномочий

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6 октября, вторник | Последнее обновление — 09:01 | vz.ru
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Из Британии бегут деньги и финансисты
Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»
Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии
«Новую эру» в отношениях Сербии и США откроет лесбиянка
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Война с природой в Арктике не была напрасной
Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
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