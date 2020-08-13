Экс-мэру Оренбурга вынесли приговор

Ленинский райсуд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову по делу о получении взяток, его также оштрафовали на 15 млн рублей.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 15 млн рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления <...> на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда», – цитирует ТАСС судью.

СМИ в 2018 году со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что возбуждено уголовное дело против Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Отмечалось, что чиновники занимались вымогательством денег у строительных компаний.