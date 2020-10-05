Мария Аронова призналась в воровстве

Народная артистка России Мария Аронова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что в детстве страдала клептоманией и подворовывала у знакомых и родных.

Актриса призналась, что воровство доставляло ей «страшное удовольствие». Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и смывку, передает РИА «Новости».

«Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так – петелька, крючочек – вытащила из меня эту информацию», – добавила актриса.

Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде подзатыльников или выговора та просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану.

«Почему до сих пор я помню эту палку об диван? Потому что ничего подобного никогда не было. Поэтому чем старше я становлюсь, тем меньше я повышаю голос. Я также уважаю своих детей, уважаю их территорию», – добавила Аронова.