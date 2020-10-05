Каждый четвертый пожилой мужчина в России оказался алкоголиком

Каждый четвертый мужчина пожилого или старческого возраста в России страдает алкоголизмом, сообщил главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

«Около 80% лиц пожилого или старческого возраста страдают множественной хронической патологией. Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста. Существует такое понятие, как «вдовий алкоголизм», – передает ТАСС его выступление на IV Всероссийском форуме по общественному здоровью.

Как уточнил эксперт, у пациента старше 60 лет в среднем обнаруживается четыре-пять различных хронических заболеваний. По данным ВОЗ, у 40% лиц старше 55 лет возникают депрессивные расстройства.

Напомним, в июле был назван российский регион с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году. В декабре были названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей.