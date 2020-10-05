Минтруд разъяснил право работодателя требовать справки о результате теста на COVID

Правовых оснований у работодателя требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения теста, не имеется, говорится в ответном письме Министерства труда и соцзащиты на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

«В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», – передает ТАСС текст письма ведомства.

При этом отмечается в документе, в целях определения пригодности работника к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии здоровья работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условия труда, а также на работах, связанных с движением транспорта.

«По вопросам, связанным с иммунизацией от COVID-19 учителей и других сотрудников образовательных школ, Минтрудом России был направлен запрос в Министерство здравоохранения», – говорится в письме.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 225 889 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 982 324 человек, из них 3181 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 475 человек. Накануне, 4 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 499. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 389.

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