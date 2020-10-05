Эколог рассказал, что следует сделать для улучшения ситуации на Камчатке

Водная экосистема Камчатского края получила катастрофический удар и без заметных последствий все это не пройдет, поэтому сейчас человек может помочь только тем, что заставит исполнять людей текущее законодательство, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный эколог России, замруководителя ВНИИ «Экология» Андрей Пешков.

Второго октября на Камчатке заметили массовый выброс мертвых животных на Халактырский пляж. На месте ведутся работы и выясняются причины произошедшего. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что рассматриваются три возможные причины произошедшего: из-за деятельности человека – разлив токсичных веществ, из-за воздействия природы – выброс водорослей на береговую зону или сейсмическая активность.

«Я считаю, что это в чистом виде антропогенное воздействие, то есть был сброс химических веществ, судя по всему, который не собирались афишировать, поскольку надзорные органы до последнего не обращали внимания на проблему. Ущерб по ситуации непонятен, потому что прошло время, картина смазалась, концентрации, которые изначально были, уже размылись», – говорит Пешков.

Однозначно ясно одно – водная экосистема получила катастрофический удар и без заметных последствий все это не пройдет, уверен эколог.

Эксперт обращает внимание на то, что сейчас, человек может только помочь тем, что заставит исполнять людей текущее законодательство.

«Человек сделать ничего не может, чтобы существенно уменьшить размер катастрофы, потому что он мал и слаб. Но мы можем выявить тех преступников, которые допустили попуски и разлив токсичных веществ. Во-первых, это нужно для того, чтобы отравление больше не повторялось, а, во-вторых, показательное наказание тех, кто занимается такими негативными воздействиями, и не важно, умышленные они или нет, заставит и других людей гораздо внимательнее относиться к контролю своей деятельности», – считает Пешков.

Эксперт объясняет, что чрезвычайные ситуации бывают, и полностью их избежать невозможно, но вовремя о них не докладывать и пытаться скрыть – это преступление. Эколог подчеркивает, что если каким-то образом утекло топливо, например, ракетное, то организация обязана об этом сразу же сообщить и принять меры к тому, чтобы по крайней мере по водотокам, по которым ясно, что в море поступили загрязняющие вещества, предпринять какие-то усилия, как это было сделано, например, после разлива топлива в Норильске.

«Да, хоть бледненькие усилия были предприняты под Норильском, но хоть что-то отловили. А на Камчатке вообще тихо скрыли и все, сидят, ждут, пока не отравятся серфингисты», – резюмировал Пешков.

Ранее руководитель агентства по информатизации и связи Николай Киселев сообщил, что на территории Камчатского края необходимо установить видеомониторинг за состоянием окружающей среды, чтобы отслеживать экологические проблемы.