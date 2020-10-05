Семьям с низкими доходами предложили повысить выплаты на детей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете на следующий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.

«Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко в понедельник на слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета-2021.

Она отметила, что особый акцент – на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, при работе над проектом бюджета следует предусмотреть «повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года».

Также Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции России.

«Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж», – сказала Матвиенко.

По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, «налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить».

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет.