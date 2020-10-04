Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

Генеральная прокуратура взяла на контроль ход проверочных мероприятий по сообщениям о загрязнении вод в Камчатском крае, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа. В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязнённых участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», – сказал Иванов, слова которого приводятся на сайте ведомства.

В проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов. Контролируются результаты отобранных проб и образцов. Исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора выехал к местам, обозначенным как зараженные.

При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц, отметил Иванов.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому минздраву провести диагностику серферов, пострадавших во время тренировок на Халатырском пляже. Также Солодов выступил с инициативой введения ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне.

Еще одним предложением губернатора стала инициатива о создании единой информационной системы, в которой будут собраны данных всех ответственных за состояние экологии структур, открытой для граждан. «На Камчатке в пилотном режиме отработаем технологию на базе нашего портала «Камчатка в порядке», - заявил Солодов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.