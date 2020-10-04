Биолог рассказала о связи «вонючих» китов и загрязнения на Камчатке

Занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на то, что около 10% китов были вонючими и непригодными в пищу из-за запаха, предположительно, фенола, рассказала биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

По мнению Воронцовой, расследование недавнего загрязнение воды у берегов Камчатки и гибель большого количества животных может пролить свет на причины появления «вонючих» серых китов, передает РИА «Новости».

«Чукчи охотятся на серых китов – это традиционный промысел. В начале 2000-х они стали жаловаться в Международную китобойную комиссию (МКК), что часть китов были вонючими. Около 10% вылавливаемых китов были вонючими и непригодными в пищу. Чукчи убивают кита, тащат, а потом оказывается, что он так пахнет, что есть его невозможно. Они описывали этот запах, как фенольный. Таких вонючих китов выбрасывали. Были попытки разобраться, откуда запах», – сказала Воронцова, отметив, что предположения касались и связанных с военными токсичных веществ, но точно этого доказано не было.

Она пояснила, что квота чукчей на вылов китов составляла около 140 особей, то есть «вонючих» было примерно 14 особей. Общая численность популяции калифорнийских серых китов – 20 тыс. особей.

«К чести китобоев, надо сказать, что если они могли учуять запах кита, а фонтан животного сильно пахнет фенолом, то они не убивали животное», – уточнила Воронцова.

Эксперт добавила, что версии об источнике токсичности китов были связаны с путем их миграции и питанием. Серые киты размножаются в заливе Калифорния, а потом мигрируют вдоль побережья Северной Америки и приходят на Чукотку к месту нагула.

Как уточнила биолог, были предположения, что из-за изменения климата вдоль побережья Северной Америке изменилось распределение донных сообществ: леса морской капусты с обилием мелких животных, которых едят киты, заменили несъедобные для них морские ежи. Ученые предположили, что, возможно, киты съели морскую капусту по пути миграции. Такая версия обсуждалась, но даже не была опубликована, все осталось на уровне кулуарных обсуждений, рассказала эксперт.

«То, что запах фенола обнаружили на Камчатке, что очень близко к Чукотке. Недавно было показано, что калифорнийские киты ходят на юг, к Сахалину», – добавила Воронцова.

Она также отметила, что китобои предоставляли пробы «вонючих» китов, но результаты исследований так и не были обнародованы.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.