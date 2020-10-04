Биолог рассказала о связи «вонючих» китов и загрязнения на Камчатке

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Биолог рассказала о связи «вонючих» китов и загрязнения на Камчатке

    4 октября 2020, 10:11

    Текст: Ксения Панькова

    Занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на то, что около 10% китов были вонючими и непригодными в пищу из-за запаха, предположительно, фенола, рассказала биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

    По мнению Воронцовой, расследование недавнего загрязнение воды у берегов Камчатки и гибель большого количества животных может пролить свет на причины появления «вонючих» серых китов, передает РИА «Новости».

    «Чукчи охотятся на серых китов – это традиционный промысел. В начале 2000-х они стали жаловаться в Международную китобойную комиссию (МКК), что часть китов были вонючими. Около 10% вылавливаемых китов были вонючими и непригодными в пищу. Чукчи убивают кита, тащат, а потом оказывается, что он так пахнет, что есть его невозможно. Они описывали этот запах, как фенольный. Таких вонючих китов выбрасывали. Были попытки разобраться, откуда запах», – сказала Воронцова, отметив, что предположения касались и связанных с военными токсичных веществ, но точно этого доказано не было.

    Она пояснила, что квота чукчей на вылов китов составляла около 140 особей, то есть «вонючих» было примерно 14 особей. Общая численность популяции калифорнийских серых китов – 20 тыс. особей.

    «К чести китобоев, надо сказать, что если они могли учуять запах кита, а фонтан животного сильно пахнет фенолом, то они не убивали животное», – уточнила Воронцова.

    Эксперт добавила, что версии об источнике токсичности китов были связаны с путем их миграции и питанием. Серые киты размножаются в заливе Калифорния, а потом мигрируют вдоль побережья Северной Америки и приходят на Чукотку к месту нагула.

    Как уточнила биолог, были предположения, что из-за изменения климата вдоль побережья Северной Америке изменилось распределение донных сообществ: леса морской капусты с обилием мелких животных, которых едят киты, заменили несъедобные для них морские ежи. Ученые предположили, что, возможно, киты съели морскую капусту по пути миграции. Такая версия обсуждалась, но даже не была опубликована, все осталось на уровне кулуарных обсуждений, рассказала эксперт.

    «То, что запах фенола обнаружили на Камчатке, что очень близко к Чукотке. Недавно было показано, что калифорнийские киты ходят на юг, к Сахалину», – добавила Воронцова.

    Она также отметила, что китобои предоставляли пробы «вонючих» китов, но результаты исследований так и не были обнародованы.

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга.

    Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

    Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что побережье Камчатки отравил смертельный химикат.


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