Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совета Федерации и статусе сенатора и депутата.

Так, в состав СФ будет пожизненно входить экс-президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, говорится в тексте проекта закона, опубликованного на сайте Госдумы.

«Уточняется, что президент России, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента», – сказано в документе.

«При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу», – отмечается в тексте проекта. Бывший глава государства вправе отказаться от полномочий сенатора. Но при этом экс-президент, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии.

Предполагается установление квоты в 30 сенаторов, которых назначает действующий президент. Семь из них пожизненно.«Представителями Российской Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов (…) пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности», – говорится в тексте документа.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас перечислил ограничения для назначения сенатором. «Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующей редакции закона эти ограничения распространяются только на тяжкие или особо тяжкие преступления», – передает его слова РИА «Новости».

Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

Вместе с тем, внесенный в Госдуму проект расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов.

«Так, например, полномочия сенатора или депутата могут быть досрочно прекращены в случае предоставления недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом для наделения полномочиями сенатора – представителя соответствующего субъекта РФ или о наличии документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства», – заявил Клишас.

Также законопроект отменяет ценз оседлости для федеральных госслужащих, имеющих чин действительного государственного советника первого класса.

Кроме того, глава региона сможет назначить сенатором от субъекта депутата Госдумы, избранного по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта.

Крашенинников уточнил, что Госдума рассмотрит президентский законопроект, предусматривающий обновленный порядок формирования СФ, в ноябре.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете, который определяет его статус, порядок формирования и полномочия. Законопроект впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.