В Крым прибыл миллионный пассажир поезда «Таврия»

Пассажирские Поезда «Таврия», связывающие Крым с различными регионам России, перевезли меньше чем за год миллион человек.

Миллионный пассажир прибыл в Крым в субботу поездом №142 «Екатеринбург – Симферополь», передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, пассажир получил от компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» подарочный сертификат на поездку поездом «Таврия» по направлению туда и обратно.

Первые пассажирские поезда «Таврия» отправились из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров в декабре 2019 года. Летом 2020 года поезда связали Симферополь с Екатеринбургом, Псковом, Кисловодском, Смоленском и Адлером, Севастополь с Москвой, Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом. В декабре этого года в Крым начнут курсировать поезда из Перми, Омска, Тюмени и Астрахани.