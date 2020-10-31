Панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем прошла в Санкт-Петербурге

Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в субботу в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.

Перед началом панихиды Сергий Кубышкин, назначенный настоятелем будущего храма в память о погибших при крушении авиалайнера, сказал, что в субботу «мы пришли, чтобы почтить память наших родных и близких, невинно убиенных в небе над Синаем», передает РИА «Новости».

«На сердце тяжело, на сердце больно. В этот день в 7.14 утра ровно пять лет назад злой человеческий умысел стал причиной гибели наших 224 ангелов (...) Все зло в нашем мире от злых человеческих сердец (...) Сегодня мы здесь с вами молимся об упокоении невинно убиенных», – добавил он.

Богослужение началось в 7.14 мск. На панихиде присутствовали родственники погибших в авиакатастрофе, многие из них пришли с фотографиями своих близких.

На панихиду также пришел председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

После панихиды пришедшие отправились на Серафимовское кладбище, где запланировано возложение цветов и венков к памятнику «Сложенные крылья». Монумент был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы.

Также в субботу родственники погибших посетят мемориальный комплекс «Сад памяти» во Всеволожском районе Ленинградской области. Мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших.

Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета.

В полдень во всех храмах Санкт-Петербурга в память о погибших прозвучит заупокойный колокольный звон.

Напомним, 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение самолет A321 российской авиакомпании Metrojet («Когалымавиа»). На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

17 ноября 2015 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что катастрофа А321 над Синаем является терактом. Позже МАК установил факт взрывной декомпрессии во время полета российского A321.

В марте 2020 года СМИ сообщали, что авиакомпания «Когалымавиа», ставшая банкротом после теракта, и турецкий туроператор Prince Group потребовали от Египта 200 млн долларов суде.