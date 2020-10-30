ВОЗ обеспокоилась долгосрочными последствиями COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются последствия, которые затрагивают важные системы организма, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма», – цитирует ТАСС Гебрейесуса. Гендиректор ВОЗ пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.

По его словам, выздоровление после COVID-19 «может быть медленным, занимая недели и месяцы». Последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин. При этом «точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока ясно не определено», констатировал Гебрейесус. Он также сообщил, что ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать «наилучшие стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений».

Как считает глава ВОЗ, «очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам». Пока в мире не разработана вакцина от коронавируса, правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить передачу инфекции, сказал он. Как подчеркнул гендиректор, это «наилучший путь для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19».

Коснувшись итогов очередного заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, состоявшегося 29-30 октября, Гебрейесус сообщил, что эксперты рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии COVID-19. Он согласился с этой рекомендацией. Следующее заседание комитета будет созвано через три месяца.

Кроме того, Гебрейесус сообщил, что организация «продолжает работу по выяснению происхождения» коронавируса, вызывающего COVID-19. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить будущие вспышки. Глава ВОЗ отметил, что в пятницу группа международных экспертов провела первую онлайн-встречу со своими китайскими коллегами по этому вопросу. Он заверил, что эта работа получит с его стороны всемерную поддержку.

В пятницу региональный директор ВОЗ по Европе Ханса Клюгге заявила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекцией в европейском регионе превысило 10 млн человек.

Ранее ученые заявили, что серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, переболевших COVID-19. Медики фиксируют воспаление тканей сердца даже у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно.