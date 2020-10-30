Названы возможные сроки открытия границ России для туристов

Границы России для иностранных туристов могут быть открыты в марте-апреле 2021 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Темпы роста объемов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире. Мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнется в марте – апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться», – цитирует представителя АТОР RT.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.