МИД рассказал, что предупреждал Францию об опасности террористов с Северного Кавказа

Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как «борцов за свободу»«, – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По словам Сыромолотова, «многие из этих мнимых «борцов за свободу» как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны».

Он напомнил, говоря в целом об отношениях Москвы и Парижа, что «взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях».

По его словам, «в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание».

«Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи», – сказал он, добавив, что «у нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог».

«Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий», – сказал он.

«Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон», – заключил замглавы МИД России.

Напомним, российскую столицу в первых числах ноября посетит министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. И едет он обсуждать со своим коллегой Владимиром Колокольцевым не совместную борьбу с исламским терроризмом, и даже не вопросы сотрудничества спецслужб. Министр хочет обсудить вопрос возвращения в Россию радикализированных лиц, которые осели во Франции.