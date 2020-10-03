Оппозиция в Минске сменила тактику

Оппозиция в Белоруссии отказалась от марша в Минске, проведя вместо этого разрозненные акции, в которых принимают участие несколько групп девушек с цветами, сообщили очевидцы.

«Вдоль всего проспекта гуляют девушки с цветами. По два–три человека, есть группы из примерно 15-20 человек», – сообщили ТАСС очевидцы.

В столице также остались работать только местные журналисты, поскольку аккредитацию иностранных СМИ аннулировали в пятницу.

Также в центре города наблюдалось множество микроавтобусов с сотрудниками правоохранительных органов. Скопление таких машин заметили у Дома офицеров. Несколько микроавтобусов проехались кругами в районе ЦУМа и площади Независимости.

«Задержаний не видел. Видел белые и красные ленты на перилах метро, мостах, ветках деревьев, еще у Октябрьской площади кто-то оставил плакат с надписью «Верните нашу Машу», то есть участницу Координационного совета оппозиции Марию Колесникову», – сказал агентству один из минчан.

Ранее сообщалось, что в Минске на акции оппозиции девушки начали ходить с цветами. О задержаниях сведений не поступало. До этого в Минске помешали танцевальному протесту.