В Москве зафиксировали отток жителей

В Москве зафиксирован отток жителей, соответствующие результаты показало исследование комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute, сообщил член комитета Денис Соколов.

Тенденция на отток жителей Москвы была замечена еще три года назад, указал Соколов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». В 2018 году, по его подсчетам, столицу покинули около 30-50 тыс. человек.

По его словам, люди едут из Москвы на родину, в деревню.

«Зачем работать удаленно из Москвы и платить аренду? Опять же поколенческая история: те люди, которые переезжали в свое время, они уже среднего возраста, у них уже пожилые родители. У каждого человека свои соображения, но в итоге это все складывается в один такой тренд», – сказал эксперт.

Ранее ежегодно в столицу приезжало от 100 до 200 тыс. человек, добавил он.

В 2020 году отток жителей связан и с негативными тенденциями на рынке труда из-за пандемии кооронавируса, указал Соколов. При этом такой отток благоприятно скажется на состоянии регионов, уверен собеседник радиостанции.

«Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные Чебоксары, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе», – отметил он.

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