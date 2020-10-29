Губернатор Воробьев сделал прививку от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что привился от коронавирусной инфекции, второй компонент прививки ему должны ввести в пятницу.

«Я тоже сделал прививку [от коронавируса]. Мерил после 14 дней, у меня не было антител. Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится», – сказал Воробьев в эфире телеканала 360.

Также глава региона пояснил, что ситуация с масочным режимом в Московской области почти урегулирована. «Сегодня мы видим, что ситуация на 96-95% урегулирована, и все прекрасно понимают, что ношение маски – это обязательно», – добавил Воробьев.

По его словам, в этом вопросе важна позиция самих граждан. «Было тяжело, особенно весной, вы помните, когда не было масок, сейчас их достаточное количество по доступной цене», – напомнил губернатор.

Он добавил, что порядка 15 тыс. коек для пациентов с COVID-19 уже развернуто в регионе. «Мы уже превысили норму занятости коек, которая была весной, в мае. У нас сейчас открыто примерно 15 тыс. коек. Заполняемость их на уровне 75-80%. Мы каждый день открываем новые койки для того, чтобы оказывать помощь», – пояснил глава региона.

К середине ноября в Подмосковье откроется 18 тыс. коек для таких пациентов. В регионе с больными коронавирусом людьми занимаются около 30 тыс. врачей, отметил он.

Напомним, в середине октября Воробьев подписал постановление о введении с 17 октября запрета на посещение развлекательных заведений в регионе с 00.00 до 08.00. Также власти Подмосковья отправили большую часть на каникулы из-за ситуации с коронавирусом.