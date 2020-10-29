Путин: Разработки вакцин от COVID-19 показали, что советская школа жива В России запретили сайт с оберегами от коронавируса 29 октября 2020, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

В России запретили продажу амулетов и оберегов от коронавирусной инфекции, осуществляемую одним из сайтов, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). «Московско-Рязанская транспортная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором размещена информация о продаже оберегов, амулетов, браслетов и иных изделий защиты от коронавирусной инфекции», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. Прокурор в суде потребовал признать эти сведения запрещенными, поскольку они могут представлять угрозу здоровью людей. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требования ведомства в полном объеме. «Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)», – заключили в прокуратуре. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценивал эффективность «бейджей-блокаторов» коронавируса на основе хлора.

