В Минкультуры рассказали о мероприятиях на День народного единства

В России в День народного единства 4 ноября планируется провести более 5 тыс. мероприятий, сообщил замминистра культуры Максим Ксензов.

«Новые цифровые технологии позволяют в моменте объединить большее количество людей, важно заинтересовать в этом. В прошлом году было 3,5 тыс. мероприятий, в этом году уже 5,5 тыс., в том числе и во многом за счет новых онлайн-мероприятий. Надеюсь, что мы и народу больше охватим. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что мы таким образом захватываем еще и зарубежье, мы можем огромное количество людей привлечь», – цитирует Ксензова АГН «Москва».

Он отметил, что онлайн-формат не сможет вытеснить традиционные празднования.

«Мы понимаем, что с этого момента все мероприятия будут проходить и в онлайн, и офлайн. Но никогда мы не заменим удаленными дистанционными мероприятиями и будем стараться проводить офлайн, потому что единение – оно в большей степени, конечно, ощущается именно в реальном общении», – подчеркнул Ксензов.

Министерство культуры запустит в преддверии праздника проект на сервисе «Клипы» в соцсети «ВКонтакте», в рамках проекта блогеры со 2 ноября до конца года будут рассказывать об экспонатах музеев в России.

«2 ноября, как раз в преддверии Дня народного единства, мы попробуем сделать новую вещь. На платформе «Клипы» «ВКонтакте» известные блогеры расскажут о главных экспонатах музеев нашей страны. Видео будут публиковать ежедневно, мы планируем продлить [проект] до конца этого года», – приводит слова Ксензова ТАСС.

Также он отметил, что многие мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств», начало которой намечено на 3 ноября, посвящены Дню народного единства. Ранее Ксензов рассказал, что в рамках акции состоится более 5,5 тыс. мероприятий во всех регионах России. Основной площадкой станет портал «Культура.рф», где размещена афиша мероприятий. Трансляции учреждений культуры будут проходить в обновленном разделе LIVE портала «Культура.рф», а также в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе TikTok.

«То есть мы попытались использовать все возможности, в том числе технические и возможности цифровой трансформации для того, чтобы объединить наших граждан, наш народ, который находится не только в пределах нашего государства, но и за рубежом в этот день, День народного единства, и дать возможность доступа к нашим памятникам культуры и искусства, нашим культурным ценностям», – заключил Ксензов.