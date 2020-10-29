Заболеваемость коронавирусом в Германии превысила 16 тыс. случаев в сутки

В Германии впервые выявили больше 16 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Института имени Роберта Коха.

В институте сообщили, что в ФРГ установлено 16 тыс. 774 новых случаев заболевания, это самый высокий показатель с начала пандемии, передает Deutsche Welle.

В данный момент в стране инфицированы почти 140 тыс. человек. Всего в Германии выявлено 481 тыс. 13 случаев заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.