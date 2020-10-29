Доллар превысил 79 рублей, евро – выше 93 рублей Рубль вырос к доллару 29 октября 2020, 10:26 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,57%, до 78,78 руб., курс евро – на 0,44%, до 92,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.11 курс доллара находился на уровне 78,75 руб. (-0,61%), евро опускался до 92,485 руб. (-0,58%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

