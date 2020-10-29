Цены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть пытаются расти в четверг утром в рамках коррекции после обвала среды, вызванного опасениями за спрос в условиях пандемии и ростом запасов в США.

По состоянию на 8.26 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на символические 0,05% – до 39,66 доллара, декабрьских фьючерсов – на 0,1%, до 39,16 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 37,46 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду вечером падение нефтяных котировок достигало 5-6% после статистики по росту запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 23 октября увеличились на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики ждали роста лишь на 1,2 млн баррелей. Помимо запасов, заметно выросла и добыча нефти в стране – на 1,2 млн баррелей в день, до 11,1 млн баррелей в сутки.

Природные катаклизмы в США поддерживают утренние попытки коррекции на нефтяном рынке. По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), в среду вечером ураган «Сета», приближающийся к американскому штату Луизиана, усилился до второй категории. Это угрожает поставкам, так как компании ограничивают добычу нефти и газа в регионе и эвакуируют персонал с платформ.

Вместе с тем вторая волна пандемии ограничивает рост нефтяных котировок. Новые карантинные ограничения препятствуют восстановлению экономики, что может нанести очередной удар по нефтяному спросу. В ряде стран Европы наблюдается рекордный прирост заражений коронавирусом. Франция и Германия объявили о введении новых ограничительных мер.

«Рост волатильности привлекает инвесторов. А близость (стоимости WTI) к уровню поддержки в 37 долларов – один из действующих сегодня факторов», – цитирует Reuters старшего рыночного стратега CMC Markets и Stockbroking Майкла МакКарти.

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