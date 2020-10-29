Японский премьер счел Южные Курилы предметом переговоров с Россией

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга на пленарном заседании верхней палаты парламента заявил, что считает предметом переговоров с Россией определение принадлежности четырех островов Южных Курил.

«Северные территории (так в Японии называют Южные Курилы) – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны. Предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов, это последовательная позиция нашего правительства, в ней нет изменений. Мы последовательно придерживаемся курса на то, чтобы решить территориальный вопрос и заключить с Россией мирный договор», – приводит слова премьер-министра Японии ТАСС.

Суга отметил, что в ходе состоявшегося в сентябре телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была подтверждена договоренность о продолжении диалога по всем проблемам, включая заключение мирного договора.

Напомним, в понедельник Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. После этого мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.