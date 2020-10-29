ЕС заявил о неприемлемости нарушения перемирия в Карабахе

Евросоюз считает неприемлемым нарушение соглашений о перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз считает неприемлемым то, что после трех соглашений о прекращении огня при посредничестве России, Франции и Соединенных Штатов боевые действия на территории и вокруг Нагорного Карабаха все еще продолжаются и появляется все больше и больше сообщений об атаках на гражданское население», – приводит текст заявления ТАСС.

В Евросоюзе призвали стороны конфликта безотлагательно приступить к переговорам о мирном урегулировании.

В среду госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о гибели мирных жителей после обстрела города Шуши азербайджанскими ВС из РСЗО «Смерч». В ответ Азербайджан обвинил Армению в убийстве мирных жителей в результате ракетного обстрела города Барда из РСЗО «Смерч». В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал прекратить обстрелы жилых районов по обе стороны линии фронта в Нагорном Карабахе.

Во вторник вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе. До этого Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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