Швейцарских студентов отправили на удаленку

Федеральное правительство Швейцарии приняло решение перевести студентов высших учебных заведений на дистанционное обучение из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

«Со 2 ноября высшие учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение», – передает ТАСС сообщение швейцарского правительства.

В стране также сократили время работы ресторанов 23.00 при условии, что за столиком может находиться не более четырех человек. Кроме того, запрещены мероприятия с числом участников больше 50 человек за исключением заседаний органов власти и кампаний по сбору подписей о проведении референдумов. Для частных спортивных мероприятий установлено ограничение в 15 человек.

Ранее из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек в Швеции. Также в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина.