Россия потребовала от США выдать экс-главу Нижнего Новгорода

Генпрокуратура России добивается экстрадиции из США бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки, заявил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

«По имеющейся информации, 1 сентября Олег Кондрашов задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства. (...) Генеральной прокуратурой России в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Олега Кондрашова в Россию», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Генпрокуратура продолжает взаимодействие с США по этому вопросу.

Напомним, в апреле 2018 года в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей «лично и через посредников» взятку на общую сумму 17 млн рублей. Кондрашов объявлен в розыск.