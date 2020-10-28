Политтехнолог Шкляров уехал из Белоруссии в США

Американский гражданин, политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в Соединенные Штаты после отъезда из Белоруссии, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CNN.

«После трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьей и прибыл в Соединенные Штаты», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с Лукашенко призвал его немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть республику. Сообщалось, что Шкляров покинул Белоруссию временно, он вернется «в ближайшем будущем».

Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой. На текущей неделе его адвокат Антон Гашинский сообщал, что Шклярову изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.