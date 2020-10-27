Политтехнолог Шкляров покинул Белоруссию

Гражданин США, политтехнолог Виталий Шкляров временно уехал из Белоруссии, сейчас он находится в другой стране, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Следствие еще не закончено, уголовное дело – тоже. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд Виталия из Белоруссии. Его удовлетворили, поэтому Виталий уехал к семье – к супруге с ребенком, и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», – передает слова юриста РИА «Новости».

Гашинский пояснил, что мать Шклярова, которая страдает от онкологического заболевания, сейчас находится на лечении в Минске. «Виталий вернется к ней, потому что на самом деле ничего не изменилось: он все еще под следствием и под подпиской о неразглашении», – сказал адвокат.

По словам защитника, удовлетворение ходатайства политтехнолога о разрешении на выезд – «безусловно, следствие звонка» госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка», – добавил Гашинский. Он уточнил, что Шкляров вернется в Белоруссию «в ближайшем будущем».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с Лукашенко призвал его немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть республику.

Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой. На текущей неделе его адвокат Антон Гашинский сообщал, что Шклярову изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.