Заслуженную артистку РСФСР Нину Шильникову обманули мошенники

Заслуженную артистку РСФСР 86-летнюю певицу Нину Шильникову обманули мошенники на крупную сумму денег, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Злодеи выманили у нее деньги. Мужчина под видом курьера предложил 86-летней женщине обменять старые деньги на новые и таким образом похитил сбережения в разной валюте, эквивалентные 3 млн 330 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Неизвестный попал на камеры наблюдения, также имеются другие улики, личность преступника устанавливают», – пояснил собеседник АГН «Москва».

В ГУ МВД по Москве сообщали, что 27 октября в полицию обращалась жительница района Якиманка 1934 года рождения. В заявлении пенсионерки сообщается, что ее обманули мошенники. Ей позвонили и представились сотрудниками соцслужбы, и сообщили, что нужно поменять пенсионную книжку. Для этого к ней прибудет курьер и заменит документ на месте.

Через некоторое время к пенсионерке приехал мужчина и прибыл для обмена старых купюр на новые. Потерпевшая передала ему 1,5 млн рублей, 14 тыс. долларов и 5 тыс. евро, после чего курьер покинул ее. Общий ущерб превысил 3,3 млн рублей.

Нина Шильникова – певица сопрано, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, где преподавала с 1962 года.

В мае 2018 года певица Анастасия Стоцкая пыталась удаленно купить сумку и кроссовки от «Луи Виттон», перевела 140 тыс. рублей на карту, однако продавцы оказались мошенниками и товар так и не доставили.