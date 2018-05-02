Певица Стоцкая перевела мошенникам 140 тыс. рублей

Певица Анастасия Стоцкая пыталась удаленно купить сумку и кроссовки от «Луи Виттон», перевела 140 тыс. рублей на карту, однако продавцы оказались мошенниками и товар так и не доставили, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Стоцкая обратилась в полицию с заявлением о том, что посредством перевода на банковскую карту частного лица оплатила покупку сумки и кроссовок «Луи Виттон» стоимостью 78 тыс. рублей и 61,62 тыс. рублей соответственно», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил, что после перечисления денег «продавцы» так и не доставили товары Анастасии Стоцкой. Общий ущерб от действий мошенников оценивается в 140 тыс. рублей.