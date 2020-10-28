Названы три причины неуязвимости к коронавирусу

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов дал свое объяснение факта, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом.

Эксперт назвал три возможные причины возникновения подобной вирусоустойчивости, передает «Ura.ru».

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», – сказал Викулов.

Также врач отметил, что возможны и другие причины, которые обнаружат в ходе генетических исследований, связанных с COVID-19. Они, по словам Викулова, могут модернизировать лечение коронавируса. Медик напомнил, что похожая ситуация происходила при изучении гепатита.

Ранее испанские ученые выяснили, что более чем у 80% пациентов с коронавирусом отмечается дефицит витамина D. Причем чаще всего это встречается у мужчин.