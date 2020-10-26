Казахстан запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без тестов на COVID

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Премьер-министр поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Он также сообщил, что санитарно-эпидемическая ситуация в Казахстане, несмотря на распространение коронавируса, находится под контролем, передает ТАСС.

«Аскар Мамин сообщил президенту (Казахстана – прим. ВЗГЛЯД), что санитарно- эпидемическая ситуация в стране находится под контролем. В рамках мер по обеспечению готовности к новой волне коронавирусной инфекции проводится работа по лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения, поставкам в лечебные учреждения аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, оснащению регионов передвижными диагностическими комплексами, цифровыми рентген-аппаратами, мобильными бригадами и машинами скорой медицинской помощи», – сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, в настоящий момент в 10 из 13 регионов завершено строительство инфекционных модульных больниц, оставшиеся три введут в эксплуатацию до конца ноября. Премьер-министр проинформировал президента о создании республиканского и регионального стабилизационных фондов, в которых сформирован двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения. Кроме того, для предотвращения дефицита лекарств в аптеках дополнительно формируется запас из 33 наиболее востребованных препаратов.

Говоря о работе по расширению ПЦР-тестирования, Мамин отметил, что за счет увеличения количества лабораторий до 124 охват тестированием населения увеличен в два с половиной раза, снижена стоимость ПЦР-тестов. Он рассказал об усилении контроля на пограничных пунктах пропуска, а также на объектах транспорта. «Одновременно осуществляется поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» – стабильной – эпидемической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, глава правительства Казахстана проинформировал главу государства о мерах поддержки предпринимателей, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Ранее пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила, что единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана – компания «СК-Фармация» – подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний,