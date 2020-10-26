Казахстан запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без тестов на COVID

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Казахстан запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без тестов на COVID

       26 октября 2020, 17:04
    Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба кабинета министров.

    «Премьер-министр поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

    Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

    Он также сообщил, что санитарно-эпидемическая ситуация в Казахстане, несмотря на распространение коронавируса, находится под контролем, передает ТАСС.

    «Аскар Мамин сообщил президенту (Казахстана – прим. ВЗГЛЯД), что санитарно- эпидемическая ситуация в стране находится под контролем. В рамках мер по обеспечению готовности к новой волне коронавирусной инфекции проводится работа по лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения, поставкам в лечебные учреждения аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, оснащению регионов передвижными диагностическими комплексами, цифровыми рентген-аппаратами, мобильными бригадами и машинами скорой медицинской помощи», – сообщила пресс-служба главы государства.

    По ее данным, в настоящий момент в 10 из 13 регионов завершено строительство инфекционных модульных больниц, оставшиеся три введут в эксплуатацию до конца ноября. Премьер-министр проинформировал президента о создании республиканского и регионального стабилизационных фондов, в которых сформирован двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения. Кроме того, для предотвращения дефицита лекарств в аптеках дополнительно формируется запас из 33 наиболее востребованных препаратов.

    Говоря о работе по расширению ПЦР-тестирования, Мамин отметил, что за счет увеличения количества лабораторий до 124 охват тестированием населения увеличен в два с половиной раза, снижена стоимость ПЦР-тестов. Он рассказал об усилении контроля на пограничных пунктах пропуска, а также на объектах транспорта. «Одновременно осуществляется поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» – стабильной – эпидемической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости», – пояснили в пресс-службе.

    Кроме того, глава правительства Казахстана проинформировал главу государства о мерах поддержки предпринимателей, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

    Ранее пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила, что единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана – компания «СК-Фармация» – подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний,


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