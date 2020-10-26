В России указали на противников ДРСМД в НАТО

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В России указали на противников ДРСМД в НАТО

       26 октября 2020, 15:20
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    «Инициатива Москвы призвана вообще исключить тему ракет средней и меньшей дальности из диалога России и НАТО. Но некоторые страны центральной Европы выступят против этого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя предложение России не развертывать в Европе ракеты 9М729, если США пойдут на взаимные уступки в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    «Реакция стран-членов НАТО на предложение России естественно будет неоднородна. Большинство западноевропейских государств относятся крайне отрицательно к идее размещения американских систем на их территории. Но некоторые страны центральной Европы будут против принятия предложения России, мотивируя это тем, что оно свяжет руки НАТО, ограничит гибкость маневра и с Россией вообще дело иметь нельзя», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    При этом собеседник подчеркнул – «сейчас в НАТО никто ничего решать не будет». «Все ждут результатов выборов в США, которые могут привести к тому, что в НАТО сменится американский посол, и вид американо-европейских отношений может значительно измениться», – считает эксперт.

    По мнению политолога, инициатива Москвы призвана «вообще исключить тему ракет средней и меньшей дальности» из диалога России и НАТО. «Путин напоминает о том, что эта проблема существует. Разворачивание этих систем будет снижать стратегическую стабильность и повышать риски. Это ничем хорошим это не закончится. Нужно не заметать мусор под ковер, а заниматься этой проблемой», – заключил Кортунов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое опубликовано на сайте Кремля. 

    «Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», – говорится в заявлении.

    Кроме того, Путин предложил НАТО рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил РФ в Калининградской области.

    Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». 

    Также Путин заявил, что выход США из Договора является серьезной ошибкой, отказ Вашингтона от соглашения повышает риск гонки ракетных вооружений. 

    Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер заявил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня России и Китая.

    Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

    В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.

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