По инцидентам в монастыре на Урале возбуждены два дела

Два уголовных дела возбуждены по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сообщила адвокат свидетеля бывшего схимонаха Сергия Светлана Герасимова.

«В данном случае возбуждено два уголовных дела по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). В делах нет фигурантов», – передает ТАСС ее слова.

Ранее священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.