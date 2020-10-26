СК подтвердил возбуждение дела против должностных лиц Домодедово

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц аэропорта Домодедово при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ)», – цитирует ТАСС представителя СК.

По версии следствия, с декабря 2012 года по декабрь 2019 года сотрудники администрации аэропорта Домодедово не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов, что повлекло причинение ущерба бюджету России на общую сумму более 107,2 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все причастные к преступлению.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» на основании материалов Счетной палаты России по факту недостачи имущества, выявленной в ходе проведения проверки в Росавиации.

По данным источника, при проведении одной из инвентаризаций была установлена недостача оборудования и материалов, приобретенных в рамках госконтракта на реконструкцию ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово, на сумму более 45 млн рублей.

Другая инвентаризация установила факт увеличения суммы недостачи имущества по объекту реконструкции ВПП на 55 млн рублей, фактическое отсутствие материалов и оборудования, а также железобетонных труб, арматуры, насосов, термошкафов, кабелей для линии электроснабжения.

В пресс-службе аэропорта Домодедово пояснили, что ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» – государственное предприятие, подведомственное Росавиации.

Напомним, в июле 2019 года Счетная палата по результатам проверки в аэропорту Домодедово зафиксировала срыв сроков и порядка реконструкции объектов воздушной гавани.