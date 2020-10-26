Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,15% и достигал 2812,48 пункта, а индекс РТС – на 0,01%, до 1163,89 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 2817,26 пункта (+0,02%). Индекс РТС торговался на уровне 1160,21 пункта (-0,33%).