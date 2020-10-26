Лавров призвал Турцию оказать содействие в прекращении огня в Карабахе

Россия призывает Турцию использовать свое влияние в интересах прекращение огня в Нагорном Карабахе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил, что по итогам консультаций главы МИД России, Азербайджана и Армении с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, «предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Афинско-Македонское агентство новостей».

«Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии», – заявил Лавров.

Также министр призвал внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария в Карабахе.

«Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», – сказал Лавров.

Он напомнил, что в пользу «исключительно политического» урегулирования четко высказывались президенты России, США и Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ.

Вместе с тем глава МИД России подчеркнул, что Москва и Анкара работают над дальнейшим сближением позиций сторон конфликта в Ливии.

«Совместными усилиями удалось добиться установления режима прекращения огня, а также возобновления деятельности ключевой отрасли экономики страны – нефтяной», – заявил Лавров.

Он напомнил, что в Сирии также удалось достичь нормализации обстановки в результате «предельно делового, предметного взаимодействия российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, основанного на взаимном учете интересов». При этом в истории с Карабахом «характер вовлеченности России и Турции имеет свои нюансы», уточнил Лавров.

Ранее госсекретарь по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Турция должна прекратить попытки обострить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

В субботу Армения заявила об имеющихся у нее доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.