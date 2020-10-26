Лавров призвал Турцию оказать содействие в прекращении огня в Карабахе

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

Азербайджанским войскам остается только рассматривать издалека стратегические цели, которые они наметили на территории НКР Илья Питалев/РИА Новости
Важнейшую победу впервые за долгое время одержала в Карабахе армянская армия. Ей удалось отбросить азербайджанские войска от так называемого Лачинского коридора – стратегической дороги, соединяющей Армению и Карабах. К чему привела бы Армению потеря этой позиции и почему Азербайджан терпит неудачи и на других участках фронта? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...

Престиж ООН вернет только новая холодная война

Владимир Можегов, публицист
Все международные институты переживают самый серьезный кризис за время своего существования. И едва ли за все время своего существования влияние ООН было так слабо, как сегодня. Подробности...

Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Лавров призвал Турцию оказать содействие в прекращении огня в Карабахе

    26 октября 2020, 09:45

    Текст: Евгения Шестак

    Россия призывает Турцию использовать свое влияние в интересах прекращение огня в Нагорном Карабахе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что по итогам консультаций главы МИД России, Азербайджана и Армении с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, «предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Афинско-Македонское агентство новостей». 

    «Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии», – заявил Лавров.

    Также министр призвал внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария в Карабахе. 

    «Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», – сказал Лавров.

    Он напомнил, что в пользу «исключительно политического» урегулирования четко высказывались президенты России, США и Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ.

    Вместе с тем глава МИД России подчеркнул, что Москва и Анкара работают над дальнейшим сближением позиций сторон конфликта в Ливии. 

    «Совместными усилиями удалось добиться установления режима прекращения огня, а также возобновления деятельности ключевой отрасли экономики страны – нефтяной», – заявил Лавров.

    Он напомнил, что в Сирии также удалось достичь нормализации обстановки в результате «предельно делового, предметного взаимодействия российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, основанного на взаимном учете интересов». При этом в истории с Карабахом «характер вовлеченности России и Турции имеет свои нюансы», уточнил Лавров.

    Ранее госсекретарь по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Турция должна прекратить попытки обострить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. 

    В субботу Армения заявила об имеющихся у нее доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

    Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

    В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.


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