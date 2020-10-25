Названа дата вступления в силу Договора о запрете ядерного оружия Один из лидеров «Аль-Каиды» уничтожен в Афганистане 25 октября 2020, 03:47 Текст: Алина Назарова

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида», сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление национального директората безопасности Афганистана (NDS). «NDS... сообщает, что главарь «Аль-Каиды» Абу Мухсина аль-Масри был ликвидирован в ходе операции сил Афганистана в районе Андар в провинции Газни», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости». Как отмечает агентство Reuters, аль-Масри фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов ФБР США. В феврале американские военные в ходе контртеррористической операции в Йемене ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Касима ар-Рими.

