Макгрегор отреагировал на сообщение о завершении Нурмагомедовым карьеры

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал заявление чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

«Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу (выступать). Еще раз выражаю уважение и соболезнование твоей семье и тебе в связи со смертью отца. С уважением, Макгрегоры», – написал боец в Twitter.

Кроме того, с победой Нурмагомедова поздравил футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. «Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», – написал Роналду в сторис в Instagram.

В то же время проигравший россиянину американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи назвал Нурмагомедова величайшим бойцом. «Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он – величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», – сказал Гэтжи, передает ТАСС.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил, что это был его последний бой в UFC. Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.