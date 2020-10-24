ДТП с автобусом произошло под Новосибирском, среди жертв есть дети Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров умер после покушения в Ленобласти 24 октября 2020, 19:46 Текст: Алексей Дегтярев

В Ленинградской области умер бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительной информации, было совершено покушение. Петров скончался», - сказал собеседник ТАСС. Происшествие случилось в Выборгском районе области, другие подробности инцидента не приводятся.

