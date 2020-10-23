Турция отказалась просить разрешения США на испытания С-400

Турция не собирается просить разрешения у США относительно испытаний зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Эрдоган подтвердил, что «в Синопе проводились испытания, проводятся», передает РИА «Новости».

«Подход США нас не касается, мы не будем их спрашивать. У Греции есть С-300, спрашивают ли США Грецию по этой теме? Нет. Испытания С-400 будут продолжены, и мы с уверенностью пойдем своим путем», – передает ТАСС заявление турецкого лидера.

При этом он указал, что Турция не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готова и дальше обсуждать этот вопрос с коллегами из США.

Также Эрдоган заявил, что Анкара имеет такое же право, как и Москва, на участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху.

«У Азербайджана есть справедливое требование. Если Армения предлагает России (принимать участие в мирном процессе), то Азербайджан предлагает включить в него Турцию. Я не слышал негативного подхода со стороны России (по этой теме)», – утверждает политик.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США.

Также стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.

Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкаре следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса.

Несмотря на это, Турция отказалась интегрировать С-400 в управление НАТО.