Турция отказалась интегрировать С-400 в управление НАТО

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, будут задействованы независимо от системы НАТО, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», – передает ТАСС слова министра.

Кроме того, по утверждениям главы турецкого оборонного ведомства, приобретение Турцией у РФ С-400 вовсе не означает, что Анкара «отдаляется от НАТО».

Напомним, во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, потому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.

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