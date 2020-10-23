Названы факторы, влияющие на сроки ввода «Северного потока – 2»

Сроки ввода «Северного потока – 2» зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов и оборудования, а также погодных условий, сообщила зампред правления Газпрома, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке», – цитирует РИА «Новости» Бурмистрову.

«Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него. Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения», – отметила она.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2».

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта. Кроме того, МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно когда именно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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