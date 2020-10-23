Корветы Балтфлота отработали противодействие «террористам» при заправке

Экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» Балтийского флота в ходе пополнения запасов топлива и воды от танкера в Северном море отработали противодействие условным террористам, сообщили в пресс-службе флота.

«В акватории пролива Скагеррак в ходе пополнения запасов группы антитеррора, находящиеся в составе экипажей кораблей и среднего морского танкера, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что ранее тактическая группа надводных кораблей Балтийского флота выполнила в Северном море электронные ракетные пуски по авианосной группе условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием противокорабельных ракетных комплексов «Уран».

Экипажи корветов также провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания и противолодочные учения с участием палубных вертолетов Ка-27 морской авиации БФ.

Напомним, в субботу морская авиация Балтфлота в ходе учений провела бомбардировку полигона в Калининградской области.

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