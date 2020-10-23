Эксперт указал на пользу для России от соглашения о прекращении огня в Ливии

«Теперь у России появляется возможность вернуть часть своих активов», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Григорий Лукьянов, комментируя подписание в Женеве нового соглашения о прекращении огня сторонами ливийского конфликта.

«Подписание соглашения, с одной стороны, стало результатом очень долгой, кропотливой работы. В нем заинтересованы многие акторы как внутри Ливии, так и за ее пределами. С другой стороны, ситуация весьма уязвима. В настоящий момент в Ливии нет монолитных политических сил и на западе, и на востоке, поэтому реализации соглашения может помешать кто угодно», – рассказал преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ, востоковед Григорий Лукьянов.

Стороны конфликта на западе и востоке страны имеют свои внутренние противоречия, которые угрожают восстановлению стабильности в Ливии, отмечает эксперт. «Заявление премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа о том, что он готов уйти в отставку сразу после подписания соглашения, только накалили обстановку на западе страны и усилили конфронтацию между членами президентского совета и отдельными группами за контроль над будущим правительством и ресурсами», – объяснил политолог.

На востоке же, «помимо разногласий между Халифой Хафтаром и Агилой Салехом, очевидными стали конфликты и внутри руководства Ливийской национальной армии». Кроме того, собеседник упомянул и радикальные вооруженные группировки, которые «видят в войне возможность приращения своих богатств и могут спровоцировать возобновление боевых действий».

По мнению Лукьянова, обе стороны конфликта «видят ценность в соглашении, иначе они не пошли бы на его подписание». «Однако наиболее заметным бенефициаром сегодня видится Агила Салех, чья роль значительно выросла после прекращения боевых действий. Если раньше было очевидным политическое и военное доминирование Халифы Хафтара, то теперь значение Салеха выросло, и ним придется договариваться», – считает политолог.

Для России подписание соглашения о прекращении огня является крайне выгодным. «Россия заявляла и продолжает заявлять, что готова содействовать любым попыткам перехода от военного конфликта к его политическому разрешению. Так у нас будет возможность вернуть часть своих активов в Ливии и нарастить сотрудничество в будущем», – сказал эксперт.

Ранее миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сообщила о том, что в Женеве было подписано соглашение о «постоянном прекращении огня в Ливии». Подписи под документом поставили представители сторон, проводившие переговоры в формате «5+5» с 19 октября, и Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава МООНПЛ.

Выступая на церемонии, Уильямс отметила, что подписанное соглашение представляет собой «первый исключительно важный шаг к урегулированию ливийского конфликта».

В среду Уильямс сообщила, что стороны «согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии». Кроме того, достигнута договоренность «об открытии воздушных путей в Ливии» и, в частности, о «полетах в административную столицу южного региона – Сабху».

Отметим, что ранее Госдеп назвал войну в Ливии проблемой Европы.

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