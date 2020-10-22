Путин о предложении Европы по ДОН: Здрасьте! Вот кино хорошее!

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», прокомментировал предложение европейских стран о том, чтобы Россия оставалась одна в Договоре по открытому небу.

«Нам европейцы говорят, а пускай они выходят, а вы не выходите (из договора – прим. ВЗГЛЯД). Я говорю: здрасьте, вот кино хорошее. Вы же все члены НАТО, значит, вы будете летать, передавать американцам информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в этом договоре. Поэтому давайте-ка дурака не будем валять, давайте будем разговаривать по-честному друг с другом», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, европейские партнеры в действительности также хотели бы, чтобы США оставались в Договоре и чтобы договор не разрушился.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

Россия, в свою очередь, объявила о намерении «полностью всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

Кроме того, Москва пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН.