Возле посольства Бенина в Москве попытались сделать «закладку»

У посольства Бенина в Москве двое молодых людей пытались сделать «закладки» с запрещенными веществами, их задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

В отдел полиции по Тверскому району позвонил сотрудник посольства Бенина, он сообщил, что двое молодых людей пытаются сделать «закладки» в Успенском переулке, сказал собеседник РИА «Новости».

«Прибывшие полицейские задержали двух молодых людей 18 лет», – добавил источник.

При себе у них нашли и изъяли сверток с неизвестным веществом, которые те пытались засунуть под подоконник дома. Также при себе у них нашли еще несколько таких свертков.

Молодых людей доставили в полицию, вещество отправили на исследование.

В мае в Москве полиция задержала 22-летнего «закладчика», кадры задержания попали на видео, по которому проводилась проверка.